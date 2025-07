Calciomercato Inter | torna di moda Asensio! Così si può superare l’ostacolo ingaggio E l’alternativa…

L'Inter torna protagonista nel calciomercato estivo, puntando deciso su Marco Asensio per rafforzare la trequarti e soddisfare le ambizioni di Cristian Chivu. Con l’obiettivo di superare l’ostacolo ingaggio, si prospettano interessanti alternative che potrebbero cambiare le carte in tavola. La corsa al talento spagnolo si infiamma: il mercato è più aperto che mai, e nuove sorprese potrebbero arrivare da un momento all’altro. Resta sintonizzato per tutti gli aggiornamenti!

Calciomercato Inter: torna di moda Asensio! Così si può superare l’ostacolo ingaggio. E l’alternativa. Chivu vuole un trequartista L’Inter è protagonista del calciomercato estivo con un obiettivo chiaro: rinforzare la trequarti per soddisfare le richieste del nuovo tecnico Cristian Chivu. Il nome in cima alla lista è quello di Marco Asensio, talentuoso giocatore del Paris Saint-Germain . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter: torna di moda Asensio! Così si può superare l’ostacolo ingaggio. E l’alternativa…

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - torna - moda

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Calciomercato Inter, Ederson costa troppo: torna di moda un vecchio pallino di Ausilio #Inter #SerieA #SpazioInter #Calciomercato Vai su X

Torna l'appuntamento quotidiano di Oggi Sport Notizie sul mercato della Serie A, ma non solo #juventus #milan #inter #manchestercity #lazio #napoli #acmilan Vai su Facebook

Calciomercato Inter, tutto sull'attacco: tra Bonny e Hojlund torna di moda David; Calciomercato Torino, Esposito può tornare di moda: ma l’Inter prova a bloccarlo; Inter, torna di moda Tanganga: il Tottenham apre al prestito.

Calciomercato Inter, Ederson costa troppo: torna di moda un vecchio pallino di Ausilio - Ederson costa troppo: la società nerazzurra è tornata sulle tracce di un vecchio pallino di mercato di Piero Ausilio. Come scrive spaziointer.it

Calciomercato Inter, cambia la strategia per l’attacco: tutto sul trequartista! Torna di moda il nome di Arda Guler - Calciomercato Inter, cambia la strategia per l’attacco: tutto sul trequartista! Scrive informazione.it