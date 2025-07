Martellucci come Frattesi | dal settore giovanile della Lazio a quello della Roma

Dalla Lazio alla Roma, come Davide Frattesi, Federico Martellucci sta facendo parlare di sé nel calcio giovanile italiano. Nato nel 2009 e già con la maglia numero 10 sulle spalle, questo talentuoso mancino si distingue non solo per le capacità tecniche, ma anche per il ruolo di leader che ricopre nello spogliatoio. Un percorso affascinante che promette grandi cose: scopriamo insieme il suo potenziale e le sue ambizioni future.

