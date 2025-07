Gli italiani dovrebbero andare in pensione più tardi lo dice l' Ocse

Gli italiani dovrebbero andare in pensione più tardi, suggerisce l'OCSE, evidenziando come il nostro Paese abbia registrato il maggior calo dei salari tra i membri dell’organizzazione. Un dato che solleva riflessioni cruciali sul futuro del lavoro e sulla sostenibilità previdenziale. Ma cosa comporta questa raccomandazione per cittadini e istituzioni? Scopriamolo insieme in questa analisi approfondita.

L'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) riconosce l'aumento dei livelli di occupazione - con tassi di disoccupazione e inattività ai minimi storici - ma bacchetta l'Italia su vari altri punti, salari in primis. Il nostro Paese "ha registrato il maggior calo dei salari. 🔗 Leggi su Today.it

Il militare doveva andare in pensione il primo luglio Vai su Facebook

