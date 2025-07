Montecitorio question time con il ministro Tajani

Oggi alle 15, Montecitorio si anima con il question time del ministro Tajani, trasmesso in diretta dalla Rai. Un’occasione imperdibile per ascoltare le strategie italiane a tutela delle imprese esportatrici e i passi concreti per evitare dazi statunitensi. Segui con attenzione, perché le risposte di Tajani potrebbero tracciare il futuro commerciale del nostro Paese. Rimanete con noi per scoprire tutti i dettagli di questa importante sessione parlamentare.

ROMA – Si svolgerĂ oggi, 9 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponderĂ a interrogazioni sulle iniziative a favore delle imprese esportatrici, con particolare riferimento all’obiettivo di scongiurare l’applicazione di dazi da parte dell’Amministrazione statunitense e di diversificare gli scambi commerciali (Silvestri – M5S); sulle ulteriori iniziative di sostegno alle esportazioni (Marrocco – FI-PPE); sulle iniziative in merito alla sospensione del Trattato di associazione tra Ue e Israele e al riconoscimento dello Stato di Palestina (Fratoianni – AVS); sulle iniziative per assicurare la concordanza tra la posizione dell’Italia e quella del complesso degli Stati euro-atlantici nelle organizzazioni internazionali (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP); sull’accordo commerciale tra l’Ue e i Paesi del Mercosur (Provenzano – PD-IDP). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio, question time con il ministro Tajani

