Ho subito il razzismo suonavo in una band di bianchi e ridevano perché ero asiatico | lo sfogo di Zayn Malik con un brano sull’esperienza con i One Direction

Zayn Malik rompe il silenzio con un potente freestyle, “Fuchsia Sea”, raccontando le sue ferite di razzismo vissute all’interno degli One Direction. Con origini pakistane e inglesi, l’ex boyband si apre senza filtri, denunciando episodi di discriminazione che hanno segnato la sua esperienza musicale e personale. In un mondo sempre più attento alle discriminazioni, questa testimonianza ci invita a riflettere sull’importanza di rispetto e inclusione. La sua voce forte e sincera non può lasciare indifferenti.

“Una band bianca e ridevano ancora dell’asiatico”. Non usa mezzi termini l’ex One Direction, Zayn Malik nel suo ultimo freestyle dal titolo “ Fuchsia Sea”, dove ha lasciato intendere di aver subito episodi di razzismo mentre era nel gruppo. Il cantante ha il padre pakistano e la madre di origini inglesi e irlandesi. Sul profilo Instagram il cantante ha pubblicato il testo dell’ultimo brano e non le manda certo a dire. “Sono così tanto con le spalle al muro che pensano che io sia affascinato dai mattoni – si legge nel testo – Ti ricordi ogni conversazione? Perché sono stato consapevole di ogni connotazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

«Ho lavorato sodo in una band tutta bianca, eppure ridevano dell'asiatico» Con questa frase cruda e potente, Zayn Malik decide di rompere il silenzio