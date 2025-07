Trovato morto in vasca letame disposta l’autopsia

Una tragedia scuote Serre, in provincia di Salerno: un 38enne indiano è stato ritrovato senza vita nella vasca del letame di un’azienda bufalina. La vicenda si sviluppa sotto il segno del mistero, con l’autopsia che sarà determinante per chiarire le cause della morte e fare luce su questo drammatico episodio. Restate sintonizzati, perché ogni dettaglio potrebbe cambiare il quadro di questa triste vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di un 38enne indiano che, ieri, è stato ritrovato senza vita in un’azienda bufalina del comune di Serre (Salerno). Il cadavere è stato rinvenuto nella vasca del letame. Da un primo esame esterno effettuato dal medico legale Gabriele Casaburi non sarebbero emersi particolari segni sul corpo, ma il caso dovrà essere approfondito. Domani, presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli, sarà svolto l’esame irripetibile che servirà a chiarire le cause della morte del 38enne. Nella circostanza saranno svolti anche gli esami tossicologici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trovato morto in vasca letame, disposta l’autopsia

