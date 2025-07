Il fattorino consegna il cibo durante l' intervista | l' incidente in diretta tv diventa virale

Immaginate la scena: un intervista in diretta, il giornalista impegnato a raccontare notizie importanti, quando all'improvviso un fattorino si presenta con una consegna, come se nulla fosse. L'episodio, avvenuto durante il telegiornale mattutino della Kuwait Television, ha immediatamente fatto il giro del web, diventando virale. Un mix di spontaneità e imprevisto che dimostra come anche i momenti più seri possano essere spezzati da un tocco di humor inaspettato.

Il fattorino che passa, come se niente fosse, mentre è in corso un'intervista in diretta televisiva. Un "incidente" che non è avvenuto certo in una piccola tv locale, ma durante un servizio del telegiornale mattutino della Kuwait Television (Ktv), l'ente televisivo pubblico del Paese. Kuwait. 🔗 Leggi su Today.it

