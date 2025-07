Natalia Adamco si allontana di casa e scompare nel nulla si cerca la 14enne

Una giovane vita scompare nel nulla: Natalia Adamco, 14 anni di Castelfranco Veneto, è sparita senza lasciare tracce. La comunità è in allerta e le ricerche sono in corso per ritrovarla sana e salva. La sua scomparsa ha sconvolto tutti, mentre le autorità lavorano instancabilmente per riportarla a casa. Restiamo in attesa di aggiornamenti, sperando in un lieto ritorno di Natalia tra le braccia dei suoi cari.

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Si allontana di casa e scompare nel nulla, si cerca Natalia Adamco di 14 anni, di Castelfranco Veneto. Non si hanno più sue notizie dalla mattinata del 7. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Natalia Adamco si allontana di casa e scompare nel nulla, si cerca la 14enne

In questa notizia si parla di: natalia - adamco - allontana - casa

Natalia Adamco si allontana di casa e scompare nel nulla, si cerca la 14enne.

Natalia Adamco si allontana di casa e scompare nel nulla, si cerca la 14enne - Si allontana di casa e scompare nel nulla, si cerca Natalia Adamco di 14 anni, di Castelfranco Veneto. Scrive msn.com