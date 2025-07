Esplosione a Roma morto Claudio Ercoli | l’ispettore dell’Eni che stava effettuando una verifica su una cisterna

Una tragedia scuote Roma: Claudio Ercoli, ispettore Eni di 54 anni, ha perso la vita dopo un'esplosione presso un distributore di GPL alla periferia della capitale. Gravemente ustionato e colpito da uno shock termico irreversibile, il suo coraggio e dedizione si uniscono al cordoglio di tutta la città . La sua scomparsa ci invita a riflettere sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori. Poco prima della...

Le ustioni di terzo grado, riportate sul 55% del corpo, non gli hanno lasciato scampo. È morto nella notte Claudio Ercoli, 54enne ispettore di piazza per conto di Eni, rimasto gravemente ferito nell’ esplosione avvenuta venerdì nel distributore di gpl alla periferia di Roma. Il decesso è avvenuto a causa di uno shock termico irreversibile, nonostante i tentativi del personale medico del Centro grandi ustionati del Sant’Eugenio. Poco prima della deflagrazione, Ercoli stava effettuando una verifica tecnica di routine sulla cisterna. Era stato soccorso da un carabiniere che lo aveva portato via dalla sua auto già avvolta dalle fiamme, poi era stato trasferita al Pronto Soccorso a bordo di una pattuglia dell’Arma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esplosione a Roma, morto Claudio Ercoli: l’ispettore dell’Eni che stava effettuando una verifica su una cisterna

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - morto - claudio

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

Un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente lungo la via Tuscolana, a Grottaferrata, in provincia di Roma. Il giovane, che si trovava a bordo di una Mini Cooper, si è scontrato frontalmente contro un autobus Cotral. Fatale l’impatto per il 19enne. Feriti due pas Vai su Facebook

Esplosione via dei Gordiani: è morto Claudio Ercoli, aveva ustioni sul 55% del corpo; Esplosione Roma, morto Claudio Ercoli, l'ispettore dell'Eni ferito dopo lo scoppio del distributore. Ustioni s; Esplosione a Roma, morto Claudio Ercoli: era uno dei due feriti più gravi.

Esplosione Roma, morto l'ispettore di polizia Claudio Ercoli - Aveva riportato ustioni di terzo grado sul 55% del corpo ed era il ferito più grave. Scrive rainews.it

Esplosione Roma, morto Claudio Ercoli, l'ispettore dell'Eni rimasto ferito dopo lo scoppio del distributore - È deceduto oggi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma uno dei due feriti gravi dell'esplosione del distributore di benzina in via dei Gordiani al quartiere Prenestino. Come scrive ilmattino.it