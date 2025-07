Criticata per avere avuto 4 figli da 3 uomini diversi dal medico che mi ha fatta partorire? Non me lo aspettavo ho chiuso gli occhi… | il racconto di Nicoletta Romanoff

Nicoletta Romanoff si apre in un’intervista intensa su Vanity Fair, rivelando le sue emozioni più profonde e il suo nuovo libro, "Il tralcio alla vite". Tra ricordi dolorosi e riflessioni sulla vita, l’attrice affronta temi delicati come la perdita del fratello e le sfide personali. La sua storia è un inno alla resilienza e alla forza interiore, dimostrando che anche nei momenti più bui si può trovare la luce per andare avanti.

È una lunga intervista a Vanity Fair quella rilasciata da Nicoletta Romanoff. L’attrice ha scritto un libro, Il tralcio alla vit e (Rizzoli), nel quale parla di dolore e vita. Il dolore, quello della perdita del fratello Enzo Manfredi, che si è suicidato quando lei aveva appena 18 anni, nel 1997: “(Rabbia per quella scelta, ndr ) non l’ho mai avuta. La rabbia è un sentimento che è dentro di me ma che non ho mai accostato alla perdita di mio fratello. Mi arrabbio per altre cose”, spiega. Quando le viene chiesto per cosa provi rabbia, va dritta: “Per le ingiustizie che l’uomo fa verso un altro uomo, per esempio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Criticata per avere avuto 4 figli da 3 uomini diversi dal medico che mi ha fatta partorire? Non me lo aspettavo, ho chiuso gli occhi…”: il racconto di Nicoletta Romanoff

