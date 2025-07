Una scarpa tra la spazzatura Garlasco Mustapha Etarazi parla del ritrovamento nel canale di Tromello

Una scarpa rinvenuta nel canale di Tromello riaccende le speranze e le polemiche nel caso Garlasco, una delle vicende più controverse della cronaca italiana. A fare luce su questa scoperta è Mustapha Etarazi, 41 anni, muratore marocchino residente in Italia dal 2001, che in un’intervista esclusiva al settimanale Gente svela un dettaglio sorprendente risalente al 2018: tra gli oggetti trovati...

Una nuova rivelazione scuote il caso Garlasco, una delle vicende giudiziarie più complesse e controverse della cronaca italiana degli ultimi decenni. A riaprire una pista che sembrava ormai sepolta, ci ha pensato Mustapha Etarazi, 41 anni, muratore marocchino residente in Italia dal 2001, che in un'intervista esclusiva al settimanale Gente, in edicola da venerdì 11 luglio, racconta di un clamoroso ritrovamento risalente al 2018: tra gli oggetti rinvenuti nella roggia di Tromello, vicino alla casa della nonna di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, c'erano anche " un paio di scarpe con la suola a pallini ", simili, se non identiche, a quelle che hanno lasciato la celebre impronta nell'ingresso della villetta del delitto.