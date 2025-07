Esplosione Roma morto Claudio Ercoli l' ispettore dell' Eni rimasto ferito | aveva ustioni sul 55% del corpo Ipotesi omicidio colposo

Tragedia a Roma: si è spento Claudio Ercoli, ispettore Eni gravemente ferito nell'esplosione di via dei Gordiani. L’uomo, vittima di ustioni sul 55% del corpo, era stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ha lottato per giorni. La dinamica dell’incidente solleva sospetti: si ipotizza un omicidio colposo. La comunità e le autorità chiedono giustizia per questa perdita improvvisa e grave.

È deceduto oggi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma uno dei due feriti gravi dell'esplosione del distributore di benzina in via dei Gordiani al quartiere Prenestino.

