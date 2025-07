Bergamo tragedia di Orio | aperto fascicolo dalla procura per istigazione al suicidio

La tragedia di Bergamo scuote la comunità: la Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio dopo il drammatico gesto di Andrea Russo, 35 anni, che ha perso la vita all’aeroporto di Orio al Serio. Un’indagine complessa volta a chiarire le cause e le eventuali responsabilità di questa tragica vicenda. Le autorità stanno ora valutando tutti gli aspetti per fare luce su quanto accaduto e prevenire simili tragedie in futuro.

La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di accusa di istigazione al suicidio dopo la morte di Andrea Russo, l’uomo di 35 anni che è riuscito a oltrepassare l’area degli arrivi dell’aeroporto di Orio al Serio, lanciandosi poi nel motore di un aereo in fase di rullaggio e morendo risucchiato. Si tratta di un fascicolo per svolgere tutti gli accertamenti necessari, tra cui. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bergamo, tragedia di Orio: aperto fascicolo dalla procura per istigazione al suicidio

( Fabio Paravisi) Una vita complicata e una morte straziante, quella di Andrea Russo, l'uomo che si è tolto la vita questa mattina lanciandosi nel motore acceso di un aereo sulla pista dell'aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo. Russo era nato i Vai su Facebook

