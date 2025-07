Come il cioccolato di Dubai è diventato la nostra nuova ossessione food di cui non poterne più fare a meno

Curiosità, forse per un impulso istintivo o semplicemente perché anche io, come molti, sono stato travolto dal fascino irresistibile di quel cioccolato di Dubai 232. All'inizio pensavo fosse solo una moda passeggera, un’eco tra influencer e media. Eppure, qualcosa ha cambiato il mio modo di vederlo, portandomi a scoprire un mondo di sapori e sensazioni che non potevo più ignorare. La mia storia con questo dolce è diventata un'irresistibile passione...

Il cioccolato di Dubai mi ha visto resistere a lungo. Pensavo che l’entusiasmo degli influencer, il clamore mediatico e l’onnipresenza di prodotti simili fossero solo l’ennesima moda pronta a svanire con la prossima ossessione del momento. E invece, come accade quando certe tendenze si radicano nel nostro tempo, alla fine ho ceduto. Stavo andando in ospedale per un intervento chirurgico e, forse per curiosità, la pressione sociale o semplice FOMO (Fear Of Missing Out), quella sensazione di non voler restare esclusi da ciò di cui tutti parlano, ho deciso di volere avere con me una tavoletta di cioccolato Can't Get Knafeh Of It di FIX. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come il cioccolato di Dubai è diventato la nostra nuova ossessione food, di cui non poterne più fare a meno

In questa notizia si parla di: cioccolato - dubai - ossessione - diventato

Chi l'ha assaggiata non può più farne a meno. Il nuovo cioccolato virale è anche più originale di quello di Dubai. - Chi l'ha provata non può più farne a meno: l'Angel Hair Chocolate di Tucho è il nuovo cioccolato virale che sta conquistando il web! In un'epoca in cui il cioccolato si trasforma in arte, questa barretta belga combina estetica e innovazione, promettendo un'esperienza sensoriale unica.

Fermata con 90 chili di cioccolato: l'ossessione virale che arriva da Dubai; Cioccolato Dubai: cos’è e perché tutti impazziscono per questa tavoletta?; Perché tutti vogliono il cioccolato di Dubai (e la ricetta per prepararlo a casa).

È l’ossessione del momento, la famosa cioccolata di Dubai arriva da Lidl: sai com’è fatta davvero però? - Negli ultimi mesi, un nuovo dolce ha catturato l’attenzione degli amanti del cioccolato e dei social media: la Dubai Chocolate. Secondo gaeta.it

Angel Hair Chocolate: la nuova tavoletta virale | Video iODonna - Il successo dell’Angel Hair Chocolate si inserisce in un trend più ampio che vede il cioccolato trasformarsi in un fenomeno globale. Si legge su iodonna.it