LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Edoardo Affini in testa al terzo intermedio

Segui in tempo reale il Tour de France 2025, con aggiornamenti live sulla tappa di oggi! Edoardo Affini domina al terzo intermedio, mentre Mathieu van der Poel si prepara a partire per ultimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:25 La maglia gialla Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) partirà per ultimo alle ore 17:00. 14:23 Armirail inizia la crono numero 75 della sua carriera. 14:21 Il francese Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ha iniziato la sua prova. 14:20 Al terzo intermedio Edoardo Affini(Team Visma Lease a Bike) ottiene il miglior tempo con 28.15,46. 14:19 Il tedesco Nils Politt (UAE Team Emirates-XRG) fissa il quinto tempo al primo intermedio con 10.04,22. 14:16Tra i campioni nazionali a cronometro oggi in gara figurano lo svizzero Mauro Schmid(Team Jayco AlUla) e il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Edoardo Affini in testa al terzo intermedio

Diretta cronometro Mondiali ciclismo 2024/ Oro Evenepoel, argento Ganna, bronzo Affini: è grande Italia! - IlSussidiario.net - Nella diretta cronometro Mondiali ciclismo 2024 sono leggermente cambiati gli orari di partenza di chi deve ancora cominciare la sua prova: adesso troviamo Edoardo Affini che è scattato ... Scrive ilsussidiario.net

Vuelta, Edoardo Affini nuovo leader. A Breda rivince Bennett - Visma è il terzo leader della corsa spagnola, uno per ogni tappa finora, e tutti della corazzata giallonera. Come scrive repubblica.it