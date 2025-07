il successo al botteghino del remake di come addestrare un drago risolve preoccupazioni sul franchise

Il successo al botteghino del remake di Come addestrare un drago conferma la straordinaria forza e longevità del franchise, che continua a conquistare nuove generazioni di spettatori. Dopo oltre quindici anni dalla nascita del primo film, la sua capacità di rinnovarsi e sorprendere si dimostra più viva che mai. Questo articolo analizza i motivi del suo...

Il franchise di How to Train Your Dragon continua a confermarsi tra le produzioni più amate e di successo nel panorama cinematografico contemporaneo, a distanza di oltre quindici anni dalla sua nascita. Dopo il grande riscontro ottenuto con il film animato del 2010, considerato ormai un classico moderno, la trasposizione in live-action ha riscosso un notevole consenso sia dal pubblico che dalla critica. Questo articolo analizza i motivi del suo successo, gli sviluppi futuri e le prospettive per la trilogia completa. perché how to train your dragon ha raggiunto un grande traguardo al box office.