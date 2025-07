Di chi è il sangue sul tappetino del bagno Garlasco a Quarto Grado si parla delle nuove analisi

Le nuove analisi sulle tracce ematiche nella villetta di Garlasco stanno portando chiarezza sul caso Chiara Poggi. Gli studi recenti, confermati da fonti affidabili, indicano che il sangue ritrovato sul tappetino del bagno è molto probabilmente della vittima stessa. Questa scoperta potrebbe rappresentare un tassello fondamentale nel percorso di verità e giustizia. La domanda ora sorge spontanea: chi è l'autore di questa tragedia?

Si fa sempre più chiara – almeno sul piano biologico – la mappa delle tracce ematiche nella villetta di via Pascoli, a Garlasco, dove Chiara Poggi fu uccisa brutalmente il 13 agosto del 2007. Secondo quanto anticipato dal programma Quarto Grado e confermato da fonti accreditate a Fanpage.it, il sangue rinvenuto su un frammento di tappetino del bagno apparterrebbe con ogni probabilità proprio alla vittima. Si tratta di uno degli esiti delle nuove analisi effettuate venerdì scorso, durante la terza giornata dell’incidente probatorio aperto in seguito alla riapertura delle indagini. La nuova fase istruttoria – avviata dopo l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio per concorso nell’omicidio di Chiara, eventualmente in cooperazione con terzi o con Alberto Stasi – sta cercando di far luce su alcuni reperti che non erano stati approfonditi con la tecnologia odierna. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it