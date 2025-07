PSilvio | In politica? Non lo escludo

In un panorama politico in continua evoluzione, anche i nomi più familiari si preparano a sorprendere. Piersilvio Berlusconi, figlio del celebre Silvio, apre alla possibilità di entrare in campo, lasciando aperta una porta verso il futuro. Tra sfide e nuove opportunità, il mondo della politica si prepara a nuovi capitoli, dove nulla è ancora scritto. E chissà, magari tra un impegno e l’altro, si svelerà anche il prossimo grande passo.

14.25 Un altro Berlusconi in politica? Dopo tanto parlare della discesa in campo di Marina, è Piersilvio che non la eslude. Il figlio del fondatore del Centrodestra, Silvio,alla domanda dei cronisti, dopo alcuni distinguo, risponde:"Ora no ma guardando al futuro, non lo escludo. E' una sfida completamente nuova.Perché no?".Poi sullo Ius Scholae non ritiene sia una priorità. "Tajani è bravissimo, come Dalla Chiesa e Gasparri,ma ci vuole anche altro,una visione di futuro". Meloni? "Oggi il nostro governo è uno dei migliori in Ue,per non dire oltre". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: silvio - politica - escludo - altro

Trent’anni fa il referendum. Sfida fra politica e tv private. E gli italiani votarono Silvio - Trent'anni fa, il referendum segnò lo scontro tra politica e tv private, portando gli italiani a scegliere Silvio Berlusconi.

L'AD di Mfe-Mediaset Pier Silvio #Berlusconi: «Cedere il #Monza era giusto per il club e per noi. Futuro in politica? Non lo escludo» Vai su X

Pier Silvio Berlusconi: “Non escludo la politica. Lo Ius Scholae? Sbagliati tempi e modi”; Pier Silvio Berlusconi: 'Il governo Meloni il migliore d'Europa'. 'Impegno politico? Non lo escludo'; Pier Silvio Berlusconi: perdere il sindaco di Milano dopo Sala sarebbe segnale fortissimo. Io in politica? Non lo escludo.

Pier Silvio Berlusconi, «lo ius scholae non è una priorità». «Io in politica? Non lo escludo» - Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, parla dello Ius Scholae lanciato da Forza Italia e dell’ipotesi di una sua ‘discesa in campo’. Da italiaoggi.it

Pier Silvio Berlusconi: “La politica? Adesso no ma non lo escludo. Se dopo Sala perdiamo a Milano siamo veramente messi male” - L’amministratore delegato di Mediaset non intende (per ora) seguire le orme del padre che “scese in campo” a 58 anni con Forza Italia. Lo riporta msn.com