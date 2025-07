L' undicesima edizione dedicata a Eleonora Giorgi Tornano le storie delle Donne in Divisa

L’undicesima edizione dei Racconti di Sabaudia torna a celebrare le donne in divisa, con un progetto che ispira e rende omaggio al loro coraggio. Presentata questa mattina presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma, l’iniziativa si arricchisce di testimonianze e storie di forza, dedizione e passione. Un evento imperdibile che continuerà a raccontare il valore delle donne nel servizio pubblico, portando avanti il messaggio di rispetto e valorizzazione.

E' stata presentata questa mattina presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma con gli interventi del Ministro per la Famiglia, Natalità, Pari Opportunità Eugenia Maria Roccella, del Sottosegretario di Stato agli Interni Wanda Ferro, del Sottosegretario dell'Istruzione e del Merito Paola Frassinetti, l'undicesima edizione dei Racconti di Sabaudia, un particolare progetto editoriale che vede un libro senza scopo di lucro, nato con la finalità di incentivare la lettura e la scrittura in un'epoca in cui la flessione delle vendite dei libri è sempre più costante, regalato sulle spiagge laziali e presso le partenze dell'Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci. 🔗 Leggi su Iltempo.it