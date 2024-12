Lanazione.it - L’esplosione Calenzano e l’sos gasolio per i bus di Autolinee Toscane. Ecco il piano di Eni

Firenze, 11 dicembre 2024 – Emergenzaper i bus didopoche ha coinvolto il deposito di, causando cinque vittime. Per questo Eni ha fatto arrivare nella notte i primi rifornimenti, rispondendo all’appello lanciato nella giornata di ieri dalla società di trasporti. Esplosione di, i rilievi sul luogo dell'esplosionespiega che il rifornimento è stato possibile grazie a uno sforzo particolare di Enimoov (controllata Eni) che, vista la rilevanza per i cittadini del servizio di trasporto pubblico locale, è riuscita a far arrivare in modo straordinario da Ravenna il carburante indispensabile per gli oltre 200 bus del deposito di Peretola e le altre centinaia in servizio nella provincia fiorentina, extraurbani compresi. Esplosione al deposito Eni di: cinque vittime e due feriti gravi Il quantitativo arrivato, assicura ancora la società che gestisce il trasporto pubblico su gomma in Toscana, consente di avere una buona autonomia anche se l'azienda continua a monitorare la situazione: ogni giorno sono necessari circa 16 mila litri dinel solo deposito di Peretola, ogni mezzo ha un serbatoio che può arrivare fino a 200 litri.