Thesocialpost.it - Influenza aviaria: infettati due bambini. L’allarme di Matteo Bassetti: “È la prossima pandemia”

Leggi su Thesocialpost.it

Negli ultimi mesi, l’H9N2 ha catturato l’attenzione internazionale a causa dell’emergere di nuovi casi in Cina. Questa situazione ha sollevato non poche preoccupazioni tra gli esperti, tra cui il noto virologo, che ha sottolineato i rischi di una possibile nuova. In questo articolo, esploreremo gli ultimi sviluppi relativi all’H9N2, l’allerta lanciata dae le strategie per prevenire e controllare una potenziale crisi sanitaria.Nuovi sviluppi sull’H9N2 in Cina: cosa c’è da sapereLa Cina ha recentemente riportato un incremento dei casi diH9N2, una variante virale che, sebbene meno mortale delle sue controparti H5N1 e H7N9, presenta significativi rischi di diffusione all’interno della popolazione umana.