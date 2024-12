Il potenziale di Duran è enorme afferma Emery

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-11 00:54:53 Breaking news:Il tecnico dell’Aston Villa Unaiche Jhonha un” dopo che il ventenne è uscito ancora una volta dalla panchina per segnare nella vittoria per 3-2 della Champions League a Lipsia.Il colombiano ha segnato sei gol dalla panchina in questa stagione, più di ogni altro giocatore nei cinque maggiori campionati europei.Ha anche il maggior numero di gol da fuori area di rigore dopo che il suo ultimo gol speculativo ha aiutato Villa a salire al terzo posto nella classifica della Champions League.Jhon Durán che è oltraggioso Il Villa torna davanti alla Red Bull Arena #UCLonPrime pic.twitter.com/qTyp3iWhML— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 10 dicembre 2024ha detto: “L’idea quando prepariamo il piano di gioco è che anche i sostituti possano aiutare se ne avessimo bisogno.