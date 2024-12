Gqitalia.it - Finalmente abbiamo scoperto come potrebbe essere lo smartphone Tesla, un perfetto mix tra Samsung, Apple e Google

Leggi su Gqitalia.it

L’idea di unocontinua a circolare dopo mesi di voci e indiscrezioni confermate a mezza voce da Elon Musk. Sul social network del miliardario statunitense – anche se non sull’account ufficiale– è stato rilasciato il primo render suil telefono in arrivo e che mette insieme tutti i rumor dell’ultimo periodo. Esteticamente sarebbe davvero bello e mette insieme quanto di meglio c’è adesso sul mercato: il display simil-iPhone dove risalta il logo dichelo sfondo ufficiale della homepage, il comparto fotografico in orizzontalePixel e la forma squadrata del Galaxy di.https://twitter.com/ElonMuskOde/status/1865444176311042318sarà loL'accento vero e proprio dellodovrebbesulla costruzione di un ecosistema sicuro e protetto che metta al centro di tutto la protezione dei dati degli utenti e, soprattutto, che ponga le basi per quell’app multimodale che aveva pensato Musk fin dall’inizio e con cui poter fare praticamente tutto: chattare, pagare, guardare video, controllare la domotica e così via.