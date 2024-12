Lanazione.it - Esplosione a Calenzano: Prato piange due vittime sul lavoro

Una tragedia nella tragedia per. Una frase sintetica che riassume tutto il dramma chevive da due giorni, da quando all’impianto di carburanti di Eni ac’è stata l’che ha falciato la vita di cinque lavoratori. E la pesantezza si è trasformata in un macigno quando il numero dellepratesi è salito a due. A Vincenzo Martinelli, 51 anni originario di Napoli, la prima vittima riconosciuta in quel groviglio di lamiere, detriti della pensilina e fiamme, si è aggiunto, come già ipotizzato dalla tarda serata di lunedì, anche Carmelo Corso, 57 anni il 30 gennaio prossimo, originario di Catania, che lavorava per conto della Rat.due cittadini che l’avevano scelta per viverci, lavorarci e per far crescere i propri figli. Vincenzo Martinelli lavorava per l’azienda Bt e da almeno 25 anni viveva in città ed era un donatore di sangue dell’Avis.