Ilrestodelcarlino.it - Disservizi e ritardi sulla linea ferroviaria Bologna-Vignola: nessun cambiamento nell'orario

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

a concessione,mattutinoche entrerà in vigore il prossimo 21 dicembre, neppure le minime variazioni tentatePorrettana. Delusi gli studenti, delusi i genitori, delusa l’associazione In prima classe perche con il suo presidente Maurizio Quartieri prende atto che fino ad ora non si è visto neppure uno sperato potenziamento dei convoglidi massimo affollamento. Intanto però si ripropongonocon soppressione di convogli e. Com’è accaduto ieri mattina siavignolese cheporrettana dove le prime due corse della giornata, ovvero la cosiddetta ‘coppia’ di convogli in partenza da, Porretta esono stati soppressi a causa di un allungamento dei lavori nel cantiere notturnomassicciata nel tratto tra Casalecchio-Garibaldi e Casteldebole.