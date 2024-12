Agi.it - Dalla Tunisia a Lampedusa, bambina arriva sola su un barchino

AGI - Sarebbe l'unica sopravvissuta a un naufragio la bimba trovatain mezzo alle onde e soccorsa dal veliero ong Trotamar III della ong Compass Collective, nella notte dell'8 dicembre, per poi essere condotta a. Lo ha riferito la stessa ragazzina, originaria della Sierra Leone, di 11 anni, forse 12, secondo alcune fonti tra i soccorritori che hanno raccolto il suo racconto. I dispersi, secondo quanto accertato, dovrebbero essere 44 e sarebbero partiti dal porto tunisino di Sfax. Secondo quanto è stato ricostruito in maniera più dettagliata, non è stata trovata sul barchino di metallo, ma in acqua, aggrappata a una camera d'aria e a un giubbotto di salvataggio. I sococrritori sono stati allertati dalle sua grida. Portata nel poliambulatorio dell'i, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.