Sport.quotidiano.net - Calciomercato: movimenti in panchina e nuovi acquisti nelle squadre italiane

Leggi su Sport.quotidiano.net

Con i campionati che stanno per arrivare al giro di boa ci sonosia incherose delle. Si sono divise le strade tra il Sant’Orso (Promozione) e l’allenatore Filippo Vergoni. Al suo posto è arrivato Claudio Cicerchia ex Urbinelli, Valfoglia e Villa San Martino. Il Matelica (Eccellenza) dopo tre sconfitte consecutive ha comunicato l’esonero dell’allenatore, questo il comunicato ufficiale: "La S.S. Matelica calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il signor Giuseppe Santoni. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera". Oggi si dovrebbe conoscere il nome del nuovo trainer. L’Aurora Treia (Promozione girone B) ha esonerato mister Giovanni Cornacchini sostituendolo con Francesco Nocera.