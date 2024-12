Metropolitanmagazine.it - Cala il sipario sulla cartiera Giano di Fabriano: spenta la storica F3, attiva da cinquant’anni

Un viaggio lungoquello delladi, terminato ieri mattina. Alle 8:00 la macchina continua F3 ha prodotto la sua ultima bobina di carta, per poi esseredefinitivamente alle 8:15. Un «colpo al cuore» per tutti gli operai, che hanno firmato un foglio d’addio.La triste decisione era arrivata ad ottobre, quando il gruppo Fedrigoni ha annunciato l’uscita dal business della carta per ufficio, segnando così di fatto la chiusura dell’azienda, che verrà dismessa dal 1 gennaio 2025. «Una linea di produzione che, a mia memoria, nella storia della nostra», ha ricordato il consigliere comunale Riccardo Ragni, «non era mai stata fermata, neppure un solo giorno, neanche durante i periodi delle ferie estive. Purtroppo era una decisione annunciata, ma leggere una notizia del genere, da figlio di un operaio che nello stabilimento di Vetralla ha lavorato trentasei anni, di cui molti proprio su quella linea, mi ha provocato un senso di grande tristezza».