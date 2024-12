Lapresse.it - Belve, Teo Mammucari lascia lo studio di Francesca Fagnani: “È l’ultima volta, vaffan****”

Acceso scontro a ‘‘ tra Teoe la conduttrice. Ospite nella puntata di martedì 10 dicembre,ha abbandonato lopochi minuti dopo l’inizio dell’intervista, molto innervosito da un atteggiamento, a parer suo, sbagliato della conduttrice del programma di Rai 2. Intervista cheha comunque deciso di mandare in onda in maniera integrale.contro: cos’è successoè apparso indispettito sin da subito, non appenasi è rivolto a lui dandogli del “lei”. Un particolare più volte sottolineato dal comico nonostante i tentativi della giornalista di spiegargli che è una scelta stilistica del programma. A innervosireè stato il cambio nell’atteggiamento ditra il dietro le quinte e il momento in cui è iniziata l’intervista: “Perché sei venuta nel camerino tutta carina, e poi qua mi dai del lei?”.