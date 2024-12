Lettera43.it - Beatles, Paul Mescal sarà McCartney nel biopic?

Leggi su Lettera43.it

potrebbe interpretarenell’attesoin quattro parti sui, in uscita nel 2027 per la regia di Sam Mendes. Un ulteriore grande traguardo per il 28enne irlandese, reduce dal successo de Il Gladiatore II dove ha interpretato il protagonista Lucio. Proprio il regista del kolossal, Ridley Scott, sembra aver confermato i rumors che si susseguivano sin dall’annuncio del progetto a inizio 2024, parlando alla Directors Guild of America con Christopher Nolan. Ne ha parlato l’Hollywood Reporter, precisato che ancora non ci sono conferme da parte di Sony Pictures che si occuperà della produzione del lungometraggio.in uno scatto del 1968 (Getty Images).? Cosa si sono detti Scott e NolanSecondo quanto ha riportato la testata statunitense, ritrovatisi a Los Angeles dopo una proiezione de Il Gladiatore II, Scott e Nolan avrebbero parlato dei loro progetti futuri.