Bergamonews.it - A4, stanotte chiude il tratto tra Seriate e Bergamo verso Milano

Leggi su Bergamonews.it

Sulla A4-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21 di mercoledì 11 dicembre alle 5 di giovedì 12 dicembre, sarà chiuso ilcompreso tra.Si precisa che la stazione disarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni,e Brescia.In alternativa si consiglia:per la chiusura del, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di, percorrere la SS671 e rientrare in A4 alla stazione di;per la chiusura dell’entrata di;per la chiusura dell’entrata diBrescia: Grumello.