'W la salute', Topolino e i suoi amici guidano i bambini negli stili di vita sani

Il progetto affronta in modo divertente, con l'aiuto dei personaggi Disney, tematiche importanti come la sana alimentazione, l'attività fisica, l'igiene personale e il possesso responsabile degli animali da compagnia. Il progetto del ministero della Salute parte con una iniziativa pilota per l'anno scolastico 2024-2025 I piccoli di oggi, sensibilizzati verso i comportamenti salutari, saranno adulti .