.com - Vale LP e Lil Jolie, video intervista Sanremo Giovani 2024: «In amore vince il rispetto, presto un album»

Leggi su .com

La nostraLP e Lilsono in gara acon il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’Vi presentiamo la nostraLP e Lil, semifinaliste dicon il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’(Sugar Music – BMG). La canzone è la visione poetica e carnale di duedonne della generazione Z che cercano di raccontare al mondo di oggi la loro concezione dell’e dei rapporti dove le uniche regole che contano sono l’essere se stessi e ildell’altro.Le due artiste campane raccontano come è nata la loro amicizia e collaborazione artistica che darà vita a unche parlerà di rivalsa e dei sogni di chi nasce in provincia. Entrambe sono reduci dall’esperienza in un talent e ritengono che sia stata una buona palestra per questo step ulteriore della loro carriera.