Terremoto al Conservatorio di Milano | ricevevano tangenti dagli studenti per i test di ammissione richiesto l’arresto per 4 docenti

Leggi su Dayitalianews.com

Un ciclone rischia di abbattersi suldi“Giuseppe Verdi”, dove nel mirino della Procura disono finiti 4 insegnanti accusati di corruzione. Nello specifico iindagati sono accusati di aver chiesto una cifra compresa tra i 9.000 euro e i 12.000 euro per favorire l’ingresso neldidurante idi. Le, secondo l’accusa, venivano “mascherate” simulando l’acquisto di pacchetti virtuali di 50/80 lezioni di canto da parte deglidialdiin vendita?A quanto pare i professori avrebbe chiesto le presuntefino a febbraio del 2023, ma va specificato che ilnon c’entra nulla e che anzi è parte lesa di questa vicenda. Le indagini sono partite dopo una segnalazione interna e per i professori sospettati di corruzione la Procura ha chiesto al gip digli arresti domiciliari, o in alternativa l’interdizione dell’esercizio della professione di insegnante.