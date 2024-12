Ilgiorno.it - Smog, le polveri ultra-sottili superano il livello di guardia in tutte le città lombarde. Perché sono pericolose

Milano –in aumento, soprattutto le piùPm2.5. È l’effetto delle basse temperature che portano a un maggior uso del riscaldamento e dei mezzi privati (fonti di emissioni) e dell’alta pressione che “schiaccia” al suolo gli inquinanti. Eloquente la mappa pubblicata sul sito di Arpa Lombardia, che ogni giorno dà conto delle stime di inquinanti atmosferici con previsioni fino a tre giorni. Per l’11, ad esempio, in tutta la fascia della pianura si prevedono concentrazioni medie tra i 25 ed i 50 microgrammi per metro cubo d’aria di Pm2,5,fini molto dannose per la salute,raggiungono più facilmente gli alveoli dei polmoni, con conseguenze per adulti e, soprattutto, per i minori. Anche negli ultimi 10 giorni la tendenza è stata questa, con valori di Pm2,5 che hanno raggiunto i 45 microgrammi a Milano a fronte di un limite raccomandato dall’Oms di 15, a tutela della salute.