Shaila Gatta al GF: «Obbligata ad andare a letto con uomini di 60 anni»

Confessione shock perdopo la 17esima puntata del Grande Fratello. La concorrente si è infatti lasciataa un pianto liberatorio con il fidanzato Lorenzo Spolverato, presente con lei nella Casa, dopo aver affrontato una dura discussione con la madre Luisa. Quest’ultima infatti era intervenuta spiegando di non approvare la relazione, in quanto non vede la figlia felice e anzi noterebbe seri cambiamenti nel suo carattere. «È una brutta persona», ha affermato prima di suggerire, in quanto «lo dicono tutti», che lui sarebbe omosessuale. «Non può venire qui davanti a tutta Italia e fare come se siamo a casa», ha sbottato poinella notte. «Sapesse quante cose ho visto da sola.di 60mi volevano portare ae mi obbligavano. Che c***o ne sa mia mamma? Lei non c’era.