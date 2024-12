Lanazione.it - Posa la doppietta e passa alle foto, l’ex cacciatore: “Ho venduto il fucile, con i soldi ho comprato l’attrezzatura”

Pratovecchio (Arezzo), 10 dicembre 2024 – Ha lasciato laper una macchinagrafica. E’ la storia di Graziano Capaccioli, 66 anni casentinese, e apprezzatografo naturalista, che adesso le sue “prede“ preferisce immortalarle con l’obiettivo. “Da ragazzi i nostri padri e i nostri nonni ci hanno insegnato ad andare a caccia, a pesca e in cerca di funghi - ammette Graziano - Io ho sempre amato tanto la natura ed andare a caccia era la scusa per stare in mezzo al bosco e osservare tutti i suoi abitanti. Ma presto l’attività venatoria mi è stata stretta. L’amore per la natura era talmente grande che volevo che gli animali che scovavo restassero vivi e liberi. Una vera e propria folgorazione avvenuta quando avevo circa trent’anni. Holae con il ricavato mi sonoun teleobiettivo professionale”.