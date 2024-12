Sport.quotidiano.net - Pontedera in crisi: troppe reti subite mettono a rischio la stagione in Serie C

La batosta di Rimini ha riportato in evidenza il tallone d’Achille del: le. Questo non significa necessariamente gettare la croce addosso a chi di mestiere fa il difensore, bensì puntare più sull’interpretazione della fase difensiva, evidentemente lacunosa, che, come ogni tecnico insegna, coinvolge l’intera squadra. Il primo attaccante è anche il primo difensore, secondo la filosofia del calcio d’oggi. Fatto è che 31 gol incassati in 18 giornate corrispondono ad una media di 1,72 a partita. Un’enormità alla quale non si è ancora saputo porre rimedio nonostante i cambi di allenatore e di modulo. Anche l’anno scorso lefurono tantissime, 54, ma stavolta di questo passo si rischia di superare ampiamente il record negativo, per quanto riguarda i numeri dei granata, nei 7 tornei a 38 squadre diC giocati e che è stato di 56nella2021-22, chiusa al 14° posto.