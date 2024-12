Impresaitaliana.net - Pizza volano di sviluppo per la filiera, Assessore Caputo: “Presto il più grande evento mondiale”

Nicolaall’Agricoltura della Regione Campania: “Rendere Napoli e la Campania riferimentonel contesto internazionale della”Valorizzare lae l’interaagroalimentare. Questo l’obiettivo dell’all’Agricoltura Nicolache annuncia che l’Tutto-Sial di Shanghai sarà riproposto ogni anno in altre grandi città del mondo per rendere Napoli punto di riferimentonel settore.«Costruiamo un ponte tra Occidente e Oriente esaltando la, ma anche tutti i prodotti che fanno di questo alimento il più consumato al mondo. La nostra missione è rafforzare il sistema agroalimentare di qualità della Campania. Stiamo lavorando per migliore l’approccio commerciale e garantire il giusto riconoscimento a tutte le filiere collegate, determinando le condizioni per stimolare lodel settore, nella direzione tracciata dal presidente De Luca».