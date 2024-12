Newsagent.it - Nuova partnership “frozen” tra Tonitto 1939 e Sperlari Dall’unione dei due Marchi Storici Italiani nasce il Gelato Galatine

, azienda ligure leader in Italia per il sorbetto, i gelati senza zuccheri aggiunti e i gelati speciali Vegan e High Protein, e, azienda cremonese leader nel settore dolciario, hanno realizzato unache nel 2025 si concretizzerà in un’importante novità nel mondo dei gelati confezionati per la Gdo. Il settoresi conferma un segmento in costante crescita, tanto che nell’ultimo anno ha fatto registrare un giro d’affari di 1,5 miliardi di euro, +8,6% rispetto all’anno precedente.dei duedi interesse nazionale, sinonimo di qualità ed eccellenza della tradizione gastronomica italiana,infatti ilai gusti Fiordilatte con gocce di cioccolato bianco, Stracciatella con scaglie di cioccolato fondente, e Fragola con gustose fragoline, realizzato con un packaging in cartoncino riciclabile.