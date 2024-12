Feedpress.me - Nel carcere di Trapani abusi ma non torture. Il Riesame accoglie i ricorsi di sei agenti arrestati

Leggi su Feedpress.me

Il tribunale deldi Palermo ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati deglidi polizia penitenziaria in servizio neldi, coinvolti nell’inchiesta per presunti episodi die maltrattamenti nei confronti dei detenuti. Sono state annullate le misure cautelari degli arresti domiciliari per tutti gli indagati, riqualificando il reato contestato di tortura in fattispecie.