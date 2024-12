Sport.quotidiano.net - MotoGp, Ducati a quota 75 vittorie con Dall’Igna: “Quando stravinci diventi antipatico”

Bologna, 10 dicembre 2024 – Numeri impressionanti. Le briciole agli altri.è diventata dominante in Moto gp, soprattutto negli ultimi anni, dove la Desmosedici è diventata imbattibile dopo stagioni di battaglia con la Honda di Marc Marquez e la Yamaha di Fabio Quartararo. L’ultima stagione, la 2024, ha riscritto ogni record con 19su 20 gran premi, solo Maverick Vinales in Texas ha interrotto la striscia, di cui ben 17 consecutive con un totale di 53 podi. Guidare unaaumenta esponenzialmente le possibilità di vincere o di salire sul podio, soprattutto per Pecco Bagnaia che ha vinto più della metà delle gare (11), lasciandone otto a tutti gli altri pilotimessi assieme, compreso quel Jorge Martin che ha vinto il titolo sfruttando al massimo le Sprint Race. Insomma, una specie di dominio autoritario e senza appello.