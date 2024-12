.com - Milan, Fonseca: “Se non vinciamo con Stella Rossa, difficile arrivare tra le prime otto”

Leggi su .com

(Adnkronos) – Iltorna protagonista in Champions League. I rossoneri affrontano domani, mercoledì 11 dicembre, laa San Siro per conquistare tre punti fondamentali per sperare ditra le, piazzamento che garantirebbe di volare direttamente agli ottavi di finale: “Se nonla prossima saràpassare tra le. La Champions è sempre una competizione diversa e anche per i giocatori c’è una motivazione diversa. Comunque il modo in cui prepariamo la partita è sempre la stessa. Quello che è diverso magari è l’avversario, la strategia, la struttura. Nella mia testa ho che il prestigio delin Europa è grande. Dobbiamo capire questo e fare bene perché ilè una squadra da Champions League”, ha detto l’allenatore del, Paulo, nella conferenza stampa della vigilia, “penso che la cosa più importante sia vincere la prossima, ma non posso dire che non pensiamo alla possibilità ditre le