Giornalettismo.com - Il load balancing, una questione sconosciuta a chi ha scritto il Piracy Shield

Leggi su Giornalettismo.com

Quanto accaduto nella serata di lunedì 9 dicembre 2024 al giornale online DDay ci porta ad aprire un nuovo fronte legato alla miriade di problemi legati al sistema delin Italia. Un IP secondario su cui si appoggia la testata telematica che si occupa di tecnologia e digitale, è stato oscurato dopo una segnalazione arrivata – attraverso la piattaforma gestita da Agcom da parte di uno dei detentori dei diritti di trasmissione delle partite di Serie A (presumibilmente Dazn che ha trasmesso, contestualmente a quanto accaduto, in esclusiva il posticipo Monza-Udinese) – nel corso della serata. Ed è qui che è necessario sottolineare come chi hala legge (peggiorandola ancora di più negli ultimi mesi) non conosca le dinamiche di internet, ignorando che le CDN gestiscono il traffico attraverso il