Ilgiorno.it - Ha ucciso la cognata a Nova Milanese. Giuseppe Caputo è infermo totale di mente e socialmente pericoloso

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza Brianza), 10 dicembre 2024 – Era totalincapace di intendere e di volere quando lo scorso ottobre ha prima aggredito la nipote che aveva appena parcheggiato l'auto sotto casa, brandendo un coltello a serramanico e ferendola lievee poi hainfierendo con i fendenti sulla, mamma della ragazza, Giovanna Chinnici, 63 anni, che era intervenuta in difesa della figlia. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Monza sul 62enne di, secondo cui l'uomo soffre di una patologia paranoide selettiva di cui l'omicidio è stata una fase "acuta". L'uomo è considerato anche sociale per questo la gip del Tribunale di Monza Elena Sechi ha disposto che gli venga trovato un posto in una struttura psichiatrica giudiziaria in attesa di giudizio.