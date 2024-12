Dilei.it - G come Galattosio: cos’è e in che alimenti si trova

Leggi su Dilei.it

Ilè uno zucchero semplice che entra nella formazione insieme al glucosio, del più famoso e conosciuto lattosio. Si tratta di un monosaccaride che ha un forte potere dolcificante, che è possibile riscontrare all’interno del latte delattosato, in cui il lattosio è già scisso nei suoi componenti di base (glucosio +). In questo articolo del magazine di DiLei cercheremo di capire quali sono le caratteristiche dele quali effetti benefici può avere su organi e tessuti del corpo umano.il?Ilaltro non è che uno dei componenti base che entrano nella formazione dello zucchero contenuto nel latte (ovvero il lattosio). Questo disaccaride è formato, infatti, da una molecola di glucosio legata proprio ad una molecola di. Quando viene assunto attraverso il latte o altri suoi derivati, il lattosio viene scisso da un enzima chiamato lattasi e libera così varie molecole dinell’intestino.