Lanazione.it - Firenze, a Santa Lucia un concerto di voci bianche in piazza Santa Croce

Leggi su Lanazione.it

, 10 dicembre 2024 – Nel cuore di, sabato 14 dicembre, sul sagrato della Basilica di, si terrà una celebrazione speciale in occasione della festa di. L’appuntamento è alle ore 17, nel giorno della ricorrenza cristiana che affonda le sue radici nella venerazione della martire siracusana, patrona della città di Siracusa e simbolo di luce e speranza.è la festa della luce perchèderiva dal latino 'Lux' che significa luce. Dal XV secolo in poi la devozione popolare invocacome protettrice della vista, per questo viene raffigurata con gli occhi sul piatto. La festività, particolarmente sentita in molte regioni italiane, è celebrata con canti, processioni e accensione di candele per ricordare il suo martirio e il suo legame con il solstizio d’inverno, da cui deriva il detto: “, il giorno più breve che ci sia.