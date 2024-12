Sport.quotidiano.net - Fezzanese trionfa contro Siena: vittoria storica in serie D

FEZZANONel giorno dell’immacolata concezione lacompie una grande impresa che rimarrà nella sua storia. Infatti la compagine del presidente Arnaldo Stradini espugna per 1-0 il campo del blasonato, che ha militato per diverse stagioni nei professionisti compresa laA, nella quindicesima giornata del girone E diD. Per i fezzanoti è il secondo successo consecutivo ed il terzo risultato positivo che li rilancia nella lotta per la salvezza avvicinandoli alle dirette concorrenti. Con questi tre punti fondamentali i verdi si portano a tre punti dal Flaminia, a quattro da San Donato Tavarnelle e Terranuova Traiana e a sei da Figline e Sangiovannese. Da incornciare la prova colletiva dei ragazzi di Alberto Ruvo che mancavano di quattro pedine importanti come l’ex professionista ed ex di turno Cesarini e di Nicolini, Antezza e Del Bello.