Camerun, 70 km di strada asfaltata Made in Italy grazie a SACE, SIMEST e Deutsche Bank

ROMA (ITALPRESS) – 70 km diper congiungere ilal Gabon: sarà una joint venture di imprese italiane tra Seas e Cosedil a realizzare i lavori di riqualificazione di uno dei trattili più strategici delper conto del Ministero dei Lavori Pubbliciense.ha assicurato la linea di export credit da 94 milioni di euro messa a disposizione dae in favore della Repubblica delanche al supporto direlativo alla stabilizzazione del finanziamento a tasso fisso agevolato (c.d. “CIRR”) e alla concessione di un contributo a fondo perduto sul margine applicato da.Il progetto prevede il ripristino, l’ammodernamento e l’ampliamento della, oggi sterrata e inagibile per diversi mesi all’anno: un intervento che consentirà di ridurre drasticamente i tempi di viaggio, agevolare l’accesso ai servizi di base per la popolazione elevandone la qualità della vita, migliorare le connessioni e l’interscambio economico nell’area, oltre a ridurre gli impatti negativi sull’ambiente.