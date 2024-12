Rompipallone.it - Calcio e depressione, la confessione del campione: “Mi ha sommerso”

Dopo mesi di silenzi, ildel mondo ha palesato le sue difficoltà e i problemi che ha dovuto affrontare in questo periodo.Negli ultimi tempi, sempre più calciatori hanno manifestato la necessità di un supporto psicologico oltre che fisico: per molto tempo i problemi dietro l’enorme pressione a cui sono esposti costantemente i calciatori sono stati ignorati ma fortunatamente negli ultimi tempi questa dinamica sta cambiando.Dopo Gosens e Fagioli, in queste ore si è aperto ai microfoni di Clank il Papu Gomez, parlando delle difficoltà a cui è andato incontro dopo la squalifica per doping.Alejandro Gomez: “Il ‘Papu’ è finito, sono in terapia”Alejandro “Papu” Gómez si racconta senza filtri, svelando il calvario vissuto dopo lo scandalo doping e la sospensione che ha stravolto la sua vita.